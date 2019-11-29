2019-11-29T17:25:44+03:00
Общество

В Сыктывкаре пройдет экофестиваль

Жителей столицы Коми научат экологично одеваться и расскажут о раздельном сборе отходов
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарцев научат основам раздельного сбора мусораСыктывкарцев научат основам раздельного сбора мусораФото: Дарья ЮДИНА
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С 2 по 8 декабря в Сыктывкаре будет проходить фестиваль «Дни экологии в Револьт центре». Активисты и эксперты на лекциях расскажут, как приблизиться к экообразу жизни.

Так, 2 декабря стилист Виктория Изъюрова поделится секретами капсульного гардероба и объяснит, как одеваться стильно и экологично, используя минимум вещей. 3 декабря состоится лекция Александры Ляшок основательницы первого в Сыктывкаре магазине, работающего по принципу «ноль отходов». Она научит 15 простым способам, как уменьшить количество отходов. В этот же день Екатерина Кудинова подскажет, как ухаживать за собой, не используя лишний раз химию. 8 декабря эколог Нина Ананина проведет лекцию «Личный опыт сортировки органики: Как я стала компостным другом». В тот же в «Револьт-центре»устроят своп вечеринку, на которой можно будет обменяться вещами.

Расписание всех мероприятий можно посмотреть в группе мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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