Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
Эксперты Росстата назвали регионы, где женщины трудятся больше всего. Коми оказалась в хвосте рейтинга: у жительниц республики средняя продолжительность трудовой недели равна 30 часам.
Меньше жительниц Коми работают женщины в Мурманской области (28,7 часа), Ненецком автономном округе (29,6 часа) и в Республике Алтай (29,7 часа). Соседом республики в рейтинге стала также Кировская область, в которой женщины трудятся в среднем 30,5 часов в неделю.
Самые занятые россиянки работают в Калиниградской области (38,2 часа), Еврейской автономной области и Воронежской области ( по 37,9 часа).
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ИСТОЧНИК KP.RU