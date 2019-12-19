Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю

19 Дек. 08:31 2019-12-19T08:32:51+03:00

Женщины Коми трудятся в среднем меньше жительниц других регионов

Республика вошла в пятерку регионов, где женщины трудятся меньше остальных россиянок

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Эксперты Росстата назвали регионы, где женщины трудятся больше всего. Коми оказалась в хвосте рейтинга: у жительниц республики средняя продолжительность трудовой недели равна 30 часам.

Меньше жительниц Коми работают женщины в Мурманской области (28,7 часа), Ненецком автономном округе (29,6 часа) и в Республике Алтай (29,7 часа). Соседом республики в рейтинге стала также Кировская область, в которой женщины трудятся в среднем 30,5 часов в неделю.

Самые занятые россиянки работают в Калиниградской области (38,2 часа), Еврейской автономной области и Воронежской области ( по 37,9 часа).

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ИСТОЧНИК KP.RU