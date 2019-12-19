Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео

19 Дек. 09:37 2019-12-19T09:40:51+03:00

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По прогнозу погоды, подготовленному Гисметео, в течение ближайшего месяца северо-западу России достанется изрядное количество осадков. Преимущественно, это будет снег, сообщают новость синоптики. Отдельно они остановились на Сыктывкаре, пишет портал «Свободная пресса».

- Ближе к концу нынешнего месяца наступят суровые холода. Если верить прогнозу погоды, сразу после Нового года днем будет не более -13. Сильные морозы отступят от Сыктывкара, но ненадолго, - передают новость синоптики Гисметео.

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ИСТОЧНИК KP.RU