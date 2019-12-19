2019-12-19T10:03:40+03:00
Общество

С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей

Кстати, регионы могут устанавливать свой, более высокий, МРОТ. Скажем, в Москве он будет составлять 20 195 рублей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Новая сумма минимального размера оплаты труда будет установлена с 1-ого января 2020 года, сообщает министерство финансов региона.

Сейчас размер МРОТ в России (и в Коми) составляет 11 тысяч 280 рублей. С 1 января его увеличат на 7,5 процента (850 рублей). По оценке Минтруда России, повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

В региональном Минфине пояснили, что при этом в республике минимальная зарплата останется выше среднего значения по стране, так как на сумму 12 130 рублей будут начислены районный коэффициент и северная надбавка.

Кстати, регионы могут устанавливать свой, более высокий, МРОТ. Скажем, в Москве он будет составлять 20 195 рублей (сейчас 19 351 рубль).

Отметим, что минимальный размер оплаты труда - сумма, меньше которой человеку, официально работающему полный рабочий день, платить не должны. Кроме того, величина МРОТ учитывается при расчете ряда пособий. Например, минимально возможных выплат по больничному листу или по беременности и родам (в тех случаях, когда заработок очень маленький или вообще отсутствовал) - они соответственно с 1 января тоже подрастут.

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Минимальный размер оплаты труда увеличится на 17,6 процентов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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