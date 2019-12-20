Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные

СЕГОДНЯ 07:57 2019-12-20T07:58:44+03:00

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Жители Коми привыкли к комфортной декабрьской погоде. Но на выходных немного похолодает, пишет Коми ЦГМС.

- В ночь на субботу на основной территории еще скажется влияние уходящего на восток активного циклона: сохранятся снегопады, однако температурный фон будет снижаться. В течение суток уже ожидается -8...-15С, при прояснениях на востоке республики не исключены -20...-25С морозы, - сообщает синоптик Артем Шомысов.

Вслед за циклоном распространится область повышенного давления, однако её влияние окажется совсем недолгим: воскресным днём, под натиском очередного циклона, начиная с западных районов, уже потеплеет до -4...-9С, пройдет снег. Таким образом, отставание от нормы сократится, но её превышение составит от 2С на востоке до 6С — на западе региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU