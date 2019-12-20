2019-12-20T11:33:48+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей

Следствие считает, что женщина присвоила сотни тысяч долларов
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарку обвиняют в похищении 372 500 тысяч долларовСыктывкарку обвиняют в похищении 372 500 тысяч долларовФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Сыктывкаре кассир банка похитила больше 21 млн рублей. Её дело рассмотрит городской суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми

Зампрокурора Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей работницы сыктывкарского филиала одного из кредитных учреждений. Сыктывкарка обвиняется в присвоении 372 500 долларов (более 21 млн в рублях) с использованием служебного положения и и легализации этих денег.

В 2011-2017 годах женщина успела поработать кассиром, старшим кассиром и заведующей кассой сектора кассовых операция в сыктывкарском филиале одного из банков. За это время она похитила больше 21 млн рублей. Чтобы замаскировать пропажи денег, сыктывкарка вносила в реестр банка ложные о валютно-обменных операциях, якобы совершенных клиентами. Кроме того, с помощью ничего не подозревавших коллег жительница столицы Коми совершала фиктивные расходные кассовые операции, согласно которым якобы деньги перевозились в другие офисы банка. Чтобы убедить коллег в этом, обвиняемая использовала муляж инкассаторской сумки.

Вину бывшая работница банка не признала.Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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