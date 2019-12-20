Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
Члены усть-цилемского отделения «Комитета спасения Печоры» хотят внедрить раздельный сбор отходов в районе. Начнут активисты с отработанных батареек.
Общественники объявили о старте большого экологического проекта «Чистый Усть-Цилемский край». Александр Чупров и Дмитрий Васильев на первом этапе будут собирать батарейки, которые отправят в Челябинск на переработку.
После активисты будут шаг за шагом приучать жителей района к раздельному сбору отходов.
Сдать батарейки в 10 пунктах сбора:
1. Управление образования АМР «Усть-Цилемский» (село Усть-Цильма, улица
Новый Квартал 1а); 2. Администрация МР «Усть-Цилемский» (село Усть-Цильма, улица Новый Квартал, 11А);
3. ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть - Цилемского района" (село
Усть-Цильма, ул.Новый квартал, 24А);
4. МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского»
(село Усть-Цильма, улица Нагорная, 101);
5. Торговый центр (село Усть-Цильма, улица Советская, 94, второй этаж);
6. ГУ «Усть-Цилемское лесничество» (село Усть-Цильма, улица
Набережная,37)
7. МБОУ «УСОШ им. М.А. Бабикова» (село Усть-Цильма, улица имени
В.Ф.Батманова,84)
8.Сергеево-Щельский сельский клуб (деревня Сергеево-Щелье, 12);
9. Магазин «Каравай» (деревня Сергеево-Щелье) 10. Магазин «Заря» (поселок Синегорье, улица Заводская, 9/1).
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