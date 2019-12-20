Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-20T13:29:00+03:00

Все больше муниципалитетов Коми начинают практиковать раздельный сбор отходов

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Члены усть-цилемского отделения «Комитета спасения Печоры» хотят внедрить раздельный сбор отходов в районе. Начнут активисты с отработанных батареек.

Общественники объявили о старте большого экологического проекта «Чистый Усть-Цилемский край». Александр Чупров и Дмитрий Васильев на первом этапе будут собирать батарейки, которые отправят в Челябинск на переработку.

После активисты будут шаг за шагом приучать жителей района к раздельному сбору отходов.

Сдать батарейки в 10 пунктах сбора:

1. Управление образования АМР «Усть-Цилемский» (село Усть-Цильма, улица

Новый Квартал 1а); 2. Администрация МР «Усть-Цилемский» (село Усть-Цильма, улица Новый Квартал, 11А);

3. ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть - Цилемского района" (село

Усть-Цильма, ул.Новый квартал, 24А);

4. МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского»

(село Усть-Цильма, улица Нагорная, 101);

5. Торговый центр (село Усть-Цильма, улица Советская, 94, второй этаж);

6. ГУ «Усть-Цилемское лесничество» (село Усть-Цильма, улица

Набережная,37)

7. МБОУ «УСОШ им. М.А. Бабикова» (село Усть-Цильма, улица имени

В.Ф.Батманова,84)

8.Сергеево-Щельский сельский клуб (деревня Сергеево-Щелье, 12);

9. Магазин «Каравай» (деревня Сергеево-Щелье) 10. Магазин «Заря» (поселок Синегорье, улица Заводская, 9/1).

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ИСТОЧНИК KP.RU