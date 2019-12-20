2019-12-20T13:47:01+03:00
Общество

Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса

Участвовали больше двух тысяч человек из 108 стран
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Андрей Салтанов. Фото с личной страницы "ВКонтакте"Андрей Салтанов. Фото с личной страницы "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Ухтинец Андрей Салтанов вошел в пятерку лучших в номинации «Концертная фотография» международного конкурса «35AWARDS». Также жителя Коми включили в пятерку лучших фотографов конкурса.

Фотография, сделанная на концерте "Би-2". Фото с личной страницы Андрея Салтанова "ВКонтакте"

Фотография, сделанная на концерте "Би-2". Фото с личной страницы Андрея Салтанова "ВКонтакте"

Всего в конкурсе участвовали более двух тысяч человек из 108 стран. Они отправили более девяти тысяч снимков для участия. Андрей Салтанов удостоился высокой оценки международного жюри благодаря серии фотографий, сделанных на концерте группы «Би-2».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не хотела умирать!»: сыктывкарский фотограф сняла ролик в поддержку флешмоба против домашнего насилия

Съемки проходили прямо на улицах города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса
Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей
Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей