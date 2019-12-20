Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-20T13:47:01+03:00

Участвовали больше двух тысяч человек из 108 стран

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Ухтинец Андрей Салтанов вошел в пятерку лучших в номинации «Концертная фотография» международного конкурса «35AWARDS». Также жителя Коми включили в пятерку лучших фотографов конкурса.

Фотография, сделанная на концерте "Би-2". Фото с личной страницы Андрея Салтанова "ВКонтакте"

Всего в конкурсе участвовали более двух тысяч человек из 108 стран. Они отправили более девяти тысяч снимков для участия. Андрей Салтанов удостоился высокой оценки международного жюри благодаря серии фотографий, сделанных на концерте группы «Би-2».

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ИСТОЧНИК KP.RU