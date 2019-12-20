2019-12-20T16:30:50+03:00
Общество

Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки

К счастью, их нашли спустя пару часов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре 19 декабря две пятилетние девочки сбежали из детсада. На поиски детей подняли весь личный состав отдела по делам несовершеннолетних. К счастью, искать долго не пришлось - целыми и невредимыми малышек нашли у подъезда дома, где живет одна из них.

Оказалось, что беглянки заранее готовили свой побег - они вышли за пределы дошкольного учреждения только тогда, когда воспитатель отвернулась, пишет БНК. Малышки самостоятельно добрались до дома одной из них, где детей обнаружил сосед. Он, не упуская девочек из вида, позвонил руководителю ТСЖ, а тот - маме одной из девочек. Оказалось, что дети самостоятельно прошли от центра города до площади Габова.

В это время и воспитатели, и полицейские стояли на ушах. В первый час после обнаружения пропажи воспитатели и папа одной из девочек, который пришел забрать ее домой, искали ее самостоятельно. Когда поиски не принесли плодов, сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прочесывали близлежащие улицы пока им не сообщили, что детей нашли. Кстати, произошедший инцидент стал поводом для проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
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