В последнюю неделю декабря в Коми похолодает
Прогноз на последнюю неделю декабря в Коми обещает похолодание. В понедельник благодаря активному атлантическому циклону в республику придут снегопады, которые на севере будут сильными, с порывистым ветром и метелью. Зато температура повысится до -3...-8С.
Но потепление не будет долгим: со вторника в республике начнет падать температура. Она понизится до -16...-21С, на северо-востоке — до -32...-37С. И лишь крайние южные районы в течение большей части недели будут находиться в зоне атмосферного фронта. Там похолодает только к концу недели. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.
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ИСТОЧНИК KP.RU