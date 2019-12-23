2019-12-23T09:12:25+03:00
Общество

В последнюю неделю декабря в Коми похолодает

Температура понизится уже во вторник
Дарья ЮДИНА
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В Коми к концу недели похолодаетВ Коми к концу недели похолодаетФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Прогноз на последнюю неделю декабря в Коми обещает похолодание. В понедельник благодаря активному атлантическому циклону в республику придут снегопады, которые на севере будут сильными, с порывистым ветром и метелью. Зато температура повысится до -3...-8С.

Но потепление не будет долгим: со вторника в республике начнет падать температура. Она понизится до -16...-21С, на северо-востоке — до -32...-37С. И лишь крайние южные районы в течение большей части недели будут находиться в зоне атмосферного фронта. Там похолодает только к концу недели. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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