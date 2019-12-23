2019-12-23T09:42:47+03:00
Общество

Стала известна дата прямого эфира губернатора Гапликова в соцсети «Вконтакте»

Задать ему вопросы жители Коми могут прямо во время прямого эфира
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото rkomi.ruФото rkomi.ru
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Глава региона Сергей Гапликов 25 декабря ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире в соцсети «Вконтакте».

Начало трансляции назначено на 12:00. Сколько она продлится, неизвестно. Однако задать свои вопросы жители Коми могут прямо во время прямого эфира.

Прямой эфир в соцсетях как способ общения с народом — это ноу-хау в Коми. Однако в целом по стране он довольно активно используется главами регионов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об участии в эксперименте — он ответит на вопросы жителей онлайн тоже 25 декабря в Instagram. Руководитель ЯмалаДмитрий Артюхов 1 декабря уже провел 2,5-часовой прямой эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. До и во время трансляции ему поступило 3 743 вопроса от ямальцев!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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