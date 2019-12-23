В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-23T10:10:51+03:00

На самолетах авиакомпании можно улететь в Москву по цене билета на поезд

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В Сыктывкаре с 26 декабря начинает работать новый лоукостер Red Wings. Он запускает маршрут Сыктывкар-Москва-Сыктывкар по демократичным ценам, пишет «Авиация Коми».

Как сообщается на официальном сайте Red Wings, (тогда «Авиалинии 400») компания основана в 1999 году. Фирма выполняет рейсы по 17 направлениям России и мира. По состоянию на август 2018 года, средний возраст воздушных судов лоукостера 11, 3 лет.

Компания будет выполнять рейсы по маршруту Домодедово-Сыктывкар-Домодедово с 26 декабря. Билеты уже в продаже. В настоящее время они стоят 3 400 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU