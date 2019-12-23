2019-12-23T10:10:51+03:00
Общество

В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер

На самолетах авиакомпании можно улететь в Москву по цене билета на поезд
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре с 26 декабря начинает работать новый лоукостер Red Wings. Он запускает маршрут Сыктывкар-Москва-Сыктывкар по демократичным ценам, пишет «Авиация Коми».

Как сообщается на официальном сайте Red Wings, (тогда «Авиалинии 400») компания основана в 1999 году. Фирма выполняет рейсы по 17 направлениям России и мира. По состоянию на август 2018 года, средний возраст воздушных судов лоукостера 11, 3 лет.

Компания будет выполнять рейсы по маршруту Домодедово-Сыктывкар-Домодедово с 26 декабря. Билеты уже в продаже. В настоящее время они стоят 3 400 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я и сейчас смогла бы взлететь»: интервью с Галиной Дубровской

Первая в Коми летчица провела в небе 8000 часов (подробности).

Житель Коми заплатит 479 тысяч рублей за выкуренную на борту самолета сигарету

Действия мужчины привели к убыткам авиакомпании (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер
Стала известна дата прямого эфира губернатора Гапликова в соцсети «Вконтакте»
В последнюю неделю декабря в Коми похолодает
Под Воркутой жители заставили заменить уродливую елку
В Сыктывкаре определяют сильнейших молодых пауэрлифтеров
В Инте столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина-водитель
В Сыктывкаре отремонтируют мемориал «Вечная слава»
Стали известны подробности погони в Сыктывкаре
В колонии-поселении в Коми разбился вахтер
В Сыктывкаре погоня за авто закончилась аварией
Защитники Шиеса победили в голосовании за культурных героев
При пожаре в Троицко-Печорске погиб 56-летний мужчина
Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса
Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей
Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей