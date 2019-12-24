2019-12-24T14:54:18+03:00
Общество

Между Коми и Санкт-Петербургом в праздничные дни будут ходить дополнительные поезда

Публикуем расписание
Дарья ЮДИНА
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Между Коми и Санкт-Петербургом будут ходить дополнительные поездаМежду Коми и Санкт-Петербургом будут ходить дополнительные поездаФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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В конце декабря-начале января между Коми и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба «Северных железных дорог».

Расписание движения дополнительных поездов в праздничные дни:

№ 292/291 Сыктывкар – Санкт-Петербург отправлением из Сыктывкара 25 декабря в 13.10, прибытием в Санкт-Петербург на следующие сутки в 17.05;

№ 291/292 Санкт-Петербург – Сыктывкар отправлением из Санкт-Петербурга 13 января в 1.30, прибытием в Сыктывкар 14 января в 5.30;

№ 291/292 Санкт-Петербург – Сосногорск отправлением из Санкт-Петербурга 27 декабря в 1.39, 7,10 января в 1.30, прибытием в Сосногорск на следующие сутки в 7.06, отправлением из Санкт-Петербурга 30 декабря в 2.20, прибытием в Сосногорск 31 декабря в 7.51;

№ 253/254 Санкт-Петербург – Сосногорск отправлением из Санкт-Петербурга 30 декабря в 15.26, прибытием в Сосногорск 31 декабря в 22.40;

№ 291/292 Сосногорск – Санкт-Петербург отправлением из Сосногорска 28 декабря, 5,8,11 января в 11.14, прибытием в Санкт-Петербург 29 декабря в 18.25, 6,9,12 января в 17.05.

Продажа билетов открыта.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://www.rzd.ru) в разделе "Пассажирам".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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