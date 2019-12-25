2019-12-25T12:38:05+03:00
Общество

«Моя мама умирает». В Сыктывкаре мошенники рассылают в Instagram душераздирающие посты

Уровень цинизма интернет-мошенников переходит все границы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре мошенники завладели аккаунтом Instagram молодой сыктывкарки. От ее имени они опубликовали пост о сборе денег для якобы умирающей в автокатастрофе мамы. Оказалось, что этот пост уже второй день гуляет по всей стране, заставляя особо впечатлительных перечислять деньги.

По этому факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела. МВД по Коми призывает всех жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки кибермошенников.

Кстати, кибермошенники таким образом захватывают аккаунты популярных блогеров по всей России. Так, спортсмены всего мира ринулись переводить деньги «на лечение мамы» чемпионки России по марафону Сарданы Трофимовой. Мошенники даже не удосужились видоизменить текст поста.

Фото - МВД по Коми

Фото - МВД по Коми

В Сыктывкаре распространяют фейк о педофилах, которые заманивают детей котиками

Сообщение кочует из одного родительского чата в другой, сея панику, страх и неконтролируемый ужас. Оказалось, что это сообщение не больше чем фейк, который пугает всю страну не меньше девяти лет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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