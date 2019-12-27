2019-12-27T09:38:59+03:00
Общество

Морозы и снег: прогноз на последние выходные декабря в Коми

Ожидаются небольшие температурные скачки
Дарья ЮДИНА
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В субботу в Коми установится морозная погодаВ субботу в Коми установится морозная погодаФото: Олег УКЛАДОВ
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На этой неделе в Коми установилась контрастная погода: на севере температура была ниже климатической нормы, а на юго-западе — выше климатической нормы. На выходных с 28 по 29 декабря сильных отличий в прогнозах у районов не будет.

Предполагается, что в субботу из-за усилившегося влияния скандинавского циклона и роста атмосферного давления, в республику придут морозы. Ожидается температура в пределах -10...-15С, при облачных прояснениях в субботу на севере, а в воскресенье в южных районах — -20...-25С. Сильных снегопадов на основной территории не предвидится. Холодная погода в республике задержится ненадолго. Уже в воскресенье днём под натиском обширного циклона с Атлантики, в крайних северных районах усилится ветер, ожидается снег, метель и повышение температуры воздуха до -5С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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