2019-12-30T10:05:44+03:00
Происшествия

Адвокат-риелтор лишила квартиры многодетного отца из Печоры

Её будут судить
Дарья ЮДИНА
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Адвоката-риелтора в Печоре будут судить за обманАдвоката-риелтора в Печоре будут судить за обман
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В Печоре будут судить адвоката-риелтора. По версии следствия, она лишила многодетного отца квартиры, подсунув не тот договор. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Коми.

Многодетный папа и хозяин квартиры в Печоре заключили договор купли-продажи квартиры стоимостью 1,6 миллиона рублей. Часть этой суммы составили федеральный и региональный материнский капитал. Так как покупатель находился в сложном материальном положении, он договорился с продавцом о рассрочке оплаты оставшейся суммы долга. Однако адвокат-риэлтор вместо соглашения о рассрочке дала для подписания соглашение о расторжении договора купли-продажи. Многодетный печорец, доверившись риелтору, все подписал. В результате риелтор снова получила право на использование ранее проданной квартиры.

Свою вину жительница Печоры не признала. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Печорский городской суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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