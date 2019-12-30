Жителей Коми предупреждают о бешеном ветре

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-30T11:02:02+03:00

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В Коми сохранится усиленный ветер 8-13 м/с, порывами 15-20 м/с. На крайнем северо-востоке скорость порывов может дойти до 24 м/с, вероятна метель. Ночью в южных районах в некоторых местах возможны сильные снегопады. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU