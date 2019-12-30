Жителей Коми предупреждают о бешеном ветре
Ночью в некоторых районах выпадет много снега
В Коми сохранится сильный ветерФото: Олег УКЛАДОВ
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В Коми сохранится усиленный ветер 8-13 м/с, порывами 15-20 м/с. На крайнем северо-востоке скорость порывов может дойти до 24 м/с, вероятна метель. Ночью в южных районах в некоторых местах возможны сильные снегопады. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.
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ИСТОЧНИК KP.RU