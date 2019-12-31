В Сыктывкаре подсветили советские панно
Теперь дома на Коммунистической улице будут выделяться
В Сыктывкаре подсветили панно на Коммунистической улице. Фото из группы "Официальный Сыктывкар"
Изменить размер текста:
В Сыктывкаре выделили дома на Коммунистической улице. Декоративные панно на торцах домов № 35, 37, 39 подсветили. Теперь суперграфика, созданная в советское время, будет видна даже в темноте. Проект был реализован совместными усилиями мэрии и общественной организацией «Проект 1780».
Сыктывкар не перестают преображать. Напомним, что недавно в столице Коми начали устанавливать новые остановочные комплексы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Возле Республиканского стадиона в Сыктывкаре высадят 46 сибирских елей
На прилегающей территории установят лавочки и урны (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU