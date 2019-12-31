В Сыктывкаре подсветили советские панно

31 Дек. 14:28 2019-12-31T14:28:23+03:00

В Сыктывкаре подсветили панно на Коммунистической улице. Фото из группы "Официальный Сыктывкар"

Теперь дома на Коммунистической улице будут выделяться

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре выделили дома на Коммунистической улице. Декоративные панно на торцах домов № 35, 37, 39 подсветили. Теперь суперграфика, созданная в советское время, будет видна даже в темноте. Проект был реализован совместными усилиями мэрии и общественной организацией «Проект 1780».

Сыктывкар не перестают преображать. Напомним, что недавно в столице Коми начали устанавливать новые остановочные комплексы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возле Республиканского стадиона в Сыктывкаре высадят 46 сибирских елей

На прилегающей территории установят лавочки и урны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU