2020-01-19T15:51:03+03:00
Общество

Известно, как долго простоит ледовый городок на Стефановской площади Сыктывкара

В этом году фигурки начнут демонтировать уже с 9 февраля
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Ледовый городок на Стефановской площади и елку уберут перед масленицей в феврале, о чем сообщает БНК со ссылкой на городскую мэрию.

Демонтаж главного новогоднего городка в столице Коми на Стефановской площади, как и других городков, начнется с 9 февраля.

Отметим, что ледовый городок открыли в конце декабря. В этом году большинство горожан осталось довольно ледовыми фигурами и обилием яркой иллюминации. На обустройство ледового городка в столице Коми в этом году потратили около трех миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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