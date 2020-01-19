Известно, как долго простоит ледовый городок на Стефановской площади Сыктывкара
Ледовый городок на Стефановской площади и елку уберут перед масленицей в феврале, о чем сообщает БНК со ссылкой на городскую мэрию.
Демонтаж главного новогоднего городка в столице Коми на Стефановской площади, как и других городков, начнется с 9 февраля.
Отметим, что ледовый городок открыли в конце декабря. В этом году большинство горожан осталось довольно ледовыми фигурами и обилием яркой иллюминации. На обустройство ледового городка в столице Коми в этом году потратили около трех миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU