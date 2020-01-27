2020-01-27T16:36:22+03:00
Общество

Крыса покусала двухлетнего малыша в сыктывкарском общежитии

Следователи проводят проверку по этому случаю
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре в квартире малосемейного общежития двухлетнего малыша покусала подвальная крыса. По материалам СМИ СУ СУ России по Коми организовало процессуальную проверку.

Жильцы дома, где живет семья, неоднократно обращались в управляющую организацию, но мер по борьбе с грызунами не принималось.

В ходе проверки следователи должны установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям управляющей компании.

- По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, - говорят в СУ СК России по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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