Крыса покусала двухлетнего малыша в сыктывкарском общежитии

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:36:22+03:00

Следователи проводят проверку по этому случаю

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В Сыктывкаре в квартире малосемейного общежития двухлетнего малыша покусала подвальная крыса. По материалам СМИ СУ СУ России по Коми организовало процессуальную проверку.

Жильцы дома, где живет семья, неоднократно обращались в управляющую организацию, но мер по борьбе с грызунами не принималось.

В ходе проверки следователи должны установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям управляющей компании.

- По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, - говорят в СУ СК России по Коми.

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Административное расследование закончилось в пользу горожан (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU