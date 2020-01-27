Крыса покусала двухлетнего малыша в сыктывкарском общежитии
В Сыктывкаре в квартире малосемейного общежития двухлетнего малыша покусала подвальная крыса. По материалам СМИ СУ СУ России по Коми организовало процессуальную проверку.
Жильцы дома, где живет семья, неоднократно обращались в управляющую организацию, но мер по борьбе с грызунами не принималось.
В ходе проверки следователи должны установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям управляющей компании.
- По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, - говорят в СУ СК России по Коми.
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ИСТОЧНИК KP.RU