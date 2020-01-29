В каких школах Коми отменили занятия
Ученики отдыхают второй день подряд
Из-за морозов в школах Коми отменяют занятияФото: Влад КОМЯКОВ
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Из-за низких температур занятия в школах Коми отменяют второй день подряд.
Так, выходной сегодня будет у учеников начальных классов в Инте, Сыктывкаре, Усинске, Вуктыле, Усть-Куломском, Сысольском, Сыктывдинском, Койгородском и Княжпогостском районах. У учеников 1-4 классов в Троицко-Печорске и Русаново также отменили уроки.
В Воркуте и Печоре не пойдут учиться школьники с 1-го по 8-й классы.
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ИСТОЧНИК KP.RU