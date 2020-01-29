В Сыктывкаре будут судить 15-летнюю предводительницу банды малолетних преступников

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:46:47+03:00

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В Сыктывкаре будут судить 15-летнюю школьницу, которая вместе с подругами в течение лета грабила магазины. Всего девушка наворовала товаров на сумму более 10 тысяч рублей, сообщает СУ СК России по Коми.

Следователи рассказали о всех эпизодах, в которых была замешана несовершеннолетняя преступница. Так, впервые она попала в зону наблюдения стражей правопорядка в июне, когда вместе с 37-летней сообщницей обчистила магазин на сумму более чем 2 тысячи рублей. Тогда школьница скрылась с места, а ее взрослую подругу задержали.

Всего с мая по июль 15-летняя девушка в компании 12-летних подруг совершила еще несколько краж, они наворовали на сумму более 10 тысяч рублей. Школьницы прикарманивали алкоголь, косметику и шампуни. Еще юная преступница позарилась на велосипед в подъезде и стащила его, причинив владельцу ущерб в размере 13 тысяч рублей.

В ходе расследования дела обвиняемые признали вину в кражах. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU