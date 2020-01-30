В Сыктывкаре ищут 62-летнего мужчину

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:05:16+03:00

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В Сыктывкаре ищут 62-летнего Евгения Лапшина. Мужчина пропал 4 января.

Приметы: рост — 170 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы. Особая примета черные усы. Был одет в коричневую куртку с капюшоном, зеленые штаны, желто-коричневые ботинки на шнурках.

Если у вас есть сведения о местонахождении этого человека, просим сообщить информацию по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU