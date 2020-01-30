В Сыктывкаре ищут 62-летнего мужчину
В Сыктывкаре ищут 62-летнего Евгения Лапшина. Мужчина пропал 4 января.
Приметы: рост — 170 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы. Особая примета черные усы. Был одет в коричневую куртку с капюшоном, зеленые штаны, желто-коричневые ботинки на шнурках.
Если у вас есть сведения о местонахождении этого человека, просим сообщить информацию по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU