В Коми из-за жестокого пожара на улице остались дети и пенсионеры: нужна помощь
В поселке Югыдъяг Усть-Куломского района Коми сгорел шестиквартирный дом. Погорельцы нуждаются в помощи.
Без крова остались пять человек, в том числе два ребенка. Они временно живут у родных, пока администрация села решает вопрос с их дальнейшим размещением.
В это время неравнодушные односельчане организовали сбор помощи погорельцам. Они просят всех неравнодушных поддержать их инициативу. Оставшимся без крова нужна не только денежная поддержка, но и вещи, так как в жестокий пожар забрал практически все.
Кому нужна помощь?*
- Денежную помощь для оставшегося без крова девятиклассника можно перевести на номер телефона его родной тети Катречко Светланы Владимировны: 89225860797. Последние цифры карты **7373.
- Помощь для пенсионера Осипова Петра Григорьевича и его 13-летнего сына можно перевести на номер: 89129448250 (Цушка Татьяна Владимировна). Последние цифры карты **1141.
- Помощь для пенсионерки Дубицкой Нины Борисовны можно перевести на номер ее дочери Дубицкой Лилии Владимировны: 89121153857. Последние цифры карты **0350.
- Помощь для Катречко Татьяны Алексеевны можно перевести на номер ее брата Мамонтова Владимира Алексеевича: 89225804749. Последние цифры карты **7510.
*Пояснение в сообщениях писать не нужно, иначе карты могут заблокировать.
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ИСТОЧНИК KP.RU