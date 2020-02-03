В Коми из-за жестокого пожара на улице остались дети и пенсионеры: нужна помощь

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:37:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Югыдъяг Усть-Куломского района Коми сгорел шестиквартирный дом. Погорельцы нуждаются в помощи.

Без крова остались пять человек, в том числе два ребенка. Они временно живут у родных, пока администрация села решает вопрос с их дальнейшим размещением.

В это время неравнодушные односельчане организовали сбор помощи погорельцам. Они просят всех неравнодушных поддержать их инициативу. Оставшимся без крова нужна не только денежная поддержка, но и вещи, так как в жестокий пожар забрал практически все.

Кому нужна помощь?*

- Денежную помощь для оставшегося без крова девятиклассника можно перевести на номер телефона его родной тети Катречко Светланы Владимировны: 89225860797. Последние цифры карты **7373.

- Помощь для пенсионера Осипова Петра Григорьевича и его 13-летнего сына можно перевести на номер: 89129448250 (Цушка Татьяна Владимировна). Последние цифры карты **1141.

- Помощь для пенсионерки Дубицкой Нины Борисовны можно перевести на номер ее дочери Дубицкой Лилии Владимировны: 89121153857. Последние цифры карты **0350.

- Помощь для Катречко Татьяны Алексеевны можно перевести на номер ее брата Мамонтова Владимира Алексеевича: 89225804749. Последние цифры карты **7510.

*Пояснение в сообщениях писать не нужно, иначе карты могут заблокировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расплавились даже люстры»: многодетным погорельцам из Сыктывкара нужна помощь

Семье Нестеровых предстоит капитальный ремонт квартиры (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU