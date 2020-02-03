В Коми собирают деньги для больного раком отца двоих детей

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:49:22+03:00

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В Коми собирают деньги для лечения тяжелобольного жителя Койгородского района. У Владимира Горинбахера рак желудка. Для операции в Израиле ему нужно миллион рублей.

Отцу двоих детей Владимиру Горинбахеру недавно диагностировали рак. Семья отчаянно собирает деньги: продали все, что можно, взяли ссуду. Сам Владимир после химиотерапии садился за руль КАМАЗа, чтобы подзаработать, но собрать удалось только 300 тысяч рублей. А до 13 февраля нужен миллион на операцию и лечение за рубежом.

Койгородское отделение Всероссийского общества инвалидов организовало благотворительные концерты. Они пройдут в: ЦК с. Койгородок 5 февраля в 18 часов, ДК п. Кажим 9 февраля в 15 часов, ДК п. Койдин — 9 февраля в 16 часов, ДК п. Подзь - 9 февраля в 15 часов.

Помочь Владимиру Горинбахеру можно и по-другому: перевести деньги на карту (номер 4276 2800 1435 5207). Карта привязана к номеру телефона 79128619454.

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ИСТОЧНИК KP.RU