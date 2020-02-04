В Сыктывкаре сбили пенсионерку, через неделю она скончалась в больнице

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:13:32+03:00

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В Сыктывкаре 31-летний мужчина на Renault сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Через неделю бабушка скончалась в больнице, пишет ГИБДД по Коми.

Еще в позапрошлую пятницу, 24 января, молодой водитель на Renault в районе железнодорожного переезда сбил 66-летнюю пенсионерку. Бабушку госпитализировали. За ее жизнь почти неделю боролись врачи, но 1 февраля пенсионерка ушла из жизни в больнице.

Кстати, всего на дорогах Коми в январе 2020 года зарегистрировано 25 ДТП с пострадавшими пешеходами.

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ИСТОЧНИК KP.RU