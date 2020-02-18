2020-02-18T13:18:06+03:00
Общество

Предприятия в Коми задолжали своим работникам 32 млн рублей

В январе сумма была больше
Дарья ЮДИНА
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Жители Коми недополучили зарплату на 32 млн рублейЖители Коми недополучили зарплату на 32 млн рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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Комистат подсчитал, сколько денег задолжали своим работникам предприятия в республике. По данным организаций, предоставивших сведения по состоянию на 1 февраля, просроченная задолженность по заработной плате составила 32 миллиона рублей. Она снизилась по сравнению с 1 января на 3,7 миллиона рублей (на 10,3%).

Весь объем просроченной задолженности по зарплате сложился из-за отсутствия собственных средств. Задолженность перед работниками имели пять организаций. Не получили вовремя заработную плату 534 человека. В среднем на каждого приходилось по 60,4 тысячи рублей долга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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