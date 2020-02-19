2020-02-19T08:31:28+03:00
Общество

В Сыктывкаре был побит температурный рекорд 1976 года

Погодное буйство не будет долгим
Анастасия МАШКАЛЕВА
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18 февраля в Сыктывкаре был зафиксирован абсолютный температурный рекорд - в 13:57 температура воздуха поднялась до + 2,8 °C. До этого рекорд с показателем + 2 °C был установлен 44 года назад - в 1976 году.

Метеорологи ждут новых температурных рекордов и 19 февраля, пишет Комиинформ. Не исключено, что сегодня будет побито достижение 1994 года, когда столбик термометра поднимался до + 1,4 °C.

Кстати, температура бьет рекорды не только в столице Коми, но и на всей территории республики. Например, в Прилузье было зафиксировано + 3,8 °C. Во всем виноват обширный североатлантический циклон с очень низким атмосферным давлением.

Однако погодное буйство не будет долгим. Уже со среды активность циклона пойдёт на убыль, ветер постепенно стихнет, осадки станут небольшими, в четверг-пятницу, с прохождением холодного атмосферного фронта, начнется похолодание: в течение суток уже ожидается -2...-7С, на севере республики — до -13С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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