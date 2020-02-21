В Сыктывкаре пропал инвалид

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:56:11+03:00

Последний раз его видели 19 февраля

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В Сыктывкаре пропал 40-летний Роман Ермошкин. Последний раз мужчину видели 19 февраля.

Приметы: рост — 182 сантиметра, плотного телосложения, серые глаза, лысый. Был одет в серый спортивный костюм, на ногах — темные ботинки. Роман Ермошкин является инвалидом: у него полная потеря слуха.

Если у вас есть сведения о местонахождении этого человека, просим звонить по телефону 8 (800)700-54-52 или 112.

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В Следственном комитете Коми поделились подробностями преступления (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU