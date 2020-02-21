В Сыктывкаре пропал инвалид
В Сыктывкаре пропал 40-летний Роман Ермошкин. Последний раз мужчину видели 19 февраля.
Приметы: рост — 182 сантиметра, плотного телосложения, серые глаза, лысый. Был одет в серый спортивный костюм, на ногах — темные ботинки. Роман Ермошкин является инвалидом: у него полная потеря слуха.
Если у вас есть сведения о местонахождении этого человека, просим звонить по телефону 8 (800)700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU