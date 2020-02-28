В столовой на вокзале в Микуне продавали тефтели и рулет с кишечной палочкой

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:26:02+03:00

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Сыктывкарская транспортная прокуратура после того, как в столовой на вокзале в городе Микунь нашли кишечную палочку, подала иск в Арбитражный суд на частную предпринимательницу. За нарушение она заплатит 30 тысяч рублей.

Еще в октябре прошлого года специалист республиканского Центра гигиены и эпидемиологии взял пробы готовой продукции, которую производили в столовой и смывы с технологического оборудования и инвентаря. Эти пробы подвергли лабораторным исследованиям. В тефтелях и курином рулете нашли бактерии группы кишечных палочек.

25 февраля этого года суд вынес решение — присудить частной предпринимательнице штраф в 30 тысяч рублей.

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Постановление о штрафе в 300 тысяч рублей специалисты Роспотребнадзора вынесли ООО «Лента» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU