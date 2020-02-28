2020-02-28T13:26:02+03:00
Общество

В столовой на вокзале в Микуне продавали тефтели и рулет с кишечной палочкой

За нарушения частная предпринимательница заплатит 30 тысяч рублей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сыктывкарская транспортная прокуратура после того, как в столовой на вокзале в городе Микунь нашли кишечную палочку, подала иск в Арбитражный суд на частную предпринимательницу. За нарушение она заплатит 30 тысяч рублей.

Еще в октябре прошлого года специалист республиканского Центра гигиены и эпидемиологии взял пробы готовой продукции, которую производили в столовой и смывы с технологического оборудования и инвентаря. Эти пробы подвергли лабораторным исследованиям. В тефтелях и курином рулете нашли бактерии группы кишечных палочек.

25 февраля этого года суд вынес решение — присудить частной предпринимательнице штраф в 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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