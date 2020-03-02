Осадки и аномальное тепло: прогноз на первые дни марта в Коми

2 Март 2020 2020-03-02T09:14:23+03:00

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Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в республике в первые дни марта. До среды наш регион будет находиться под влиянием атлантических циклонов. Сохранится аномально теплая погода в северных и центральных районах в основном со снегопадами, на северо-востоке с усилением ветра и метелью, в южных районах — с осадками смешанного вида (снег, мокрый снег, временами с дождем). В течение суток ожидается от -5С до 0С, на юге и в центре с повышением днем до +3С.

С четверга вся республика попадет под влияние промежуточного гребня антициклона. Произойдет похолодание. Ночью прогнозируется понижение до -10...-15С, на севере при прояснении возможно до -20С. Днем ожидается в пределах -1...-6С, в приполярных районах и в Заполярье — -8...-15С. На дорогах будет скользко.

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ИСТОЧНИК KP.RU