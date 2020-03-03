2020-03-03T09:32:00+03:00
Общество

В Сыктывкаре на 9 мая крутое шоу покажет пилотажная группа «Русь»

Четыре года назад знаменитые летчики два раза побывали в Сыктывкаре
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Вера СИДОРОВА
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Пилотажная группа «Русь» покажет сыктывкарцам феерическое шоу. Об этом министр культуры и архивного дела Коми Сергей Емельянов рассказал на оргкомитете, посвященном празднованию 75-летия победы.

На совещании касались моментов, которые уже давно известны широкому кругу читателей. Не новость то, что праздничный парад впервые будет проходить не на Стефановской площади, а на улице Коммунистической. Сыктывкарцы уже слышали и о том, что главная площадь Коми будет отдана на откуп праздничным коллективам.

Главная же новость - это шоу, которое покажет пилотажная группа «Русь» сыктывкарцам 9 мая. Четыре года назад знаменитые летчики уже побывали в Сыктывкаре, показали крутое шоу, покатали на истребителе главу Коми Сергея Гапликова и уехали. Сколько денег правительство Коми потратит на приезд именитых гостей в этом году, пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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