На жительницу Печоры напал бешеный заяц

4 Март 2020 2020-03-04T11:10:38+03:00

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На жительницу Печоры напал заяц, который показался ей «милым и пушистым зверьком», пишет газета «Трибуна».

В соцсетях женщина рассказала, что заяц лежал прямо на улице, не подавал признаки жизни. Она подошла ближе, протянула руку к животному, но косой вдруг резко встрепенулся и укусил ее за руку. Шокированная пострадавшая собирается делать уколы от бешенства.

Известный корткеросский охотник Михаил Игушев не уверен, что в агрессивном поведении зайца виновато бешенство. По его словам, причина нетипичного нападения — голод.

- Чуя опасность, заяц обычно бежит. Но если он не видит, как спастись, то от отчаяния превращается в настоящую «боевую машину»: у него сильные мышцы и лапы с длинными острыми когтями. Задними лапами заяц может распороть человеку не только одежду, но и живот, - говорит охотник.

Ученые отмечают также, что зайцы не участвуют в распространении бешенства. После появления клинических признаков болезни заяц погибает в течение одного-двух дней – то есть он просто не «успевает» стать переносчиком этой болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU