В Сыктывкаре на ремонт дорог потратят более 100 млн рублей

4 Март 2020 2020-03-04T11:43:26+03:00

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На сайте госзакупок опубликовали два объявления о поиске подрядчиков, которые отремонтируют дороги в Сыктывкаре в 2020 году. Общая стоимость двух контрактов более 100 млн рублей.

Первая заявка предусматривает ремонт дороги на Северной улице, на улице Серова (от улицы Банбана до Школьной улицы, от Школьной улицы до ж/д переезда), улице Банбана (от улицы Зои Космодемьянской до дома № 4 по улице Банбана), Почтовой улице (от Межевого переулка до Корткеросской улицы), Дальней улице, Лесосплавной улице, улице Зои Космодемьянской (от Прямой улицы до автомобильной дороги Кируль-Лесозавод), Парковой улице, Национальной улице. Стоимость выполнения работ более 58 млн рублей. Начать ремонт подрядчик должен будет не позднее 20 апреля, а закончить не позднее 30 сентября. Срок гарантии на асфальтовое покрытие пять лет.

Согласно условиям второй заявки подрядчик должен будет привести в порядок улицу Сорвачева, улицу Свободы, улицу Ленина (от улицы Свободы до улицы Орджоникидзе и от улицы Домны Каликовой до Колхозной улицы), улицу Домны Каликовой (от Южной улицы до Береговой улицы). Стоимость контракта более 59 млн рублей. Гарантийный срок и сроки выполнения работ те же, что и в первом случае.

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ИСТОЧНИК KP.RU