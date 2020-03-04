В Усинске во время пожара погиб мужчина
В Усинске пожарные нашли труп мужчины, пишет пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Коми.
4 марта, в 04:23 в «Службу спасения» Усинска поступило сообщение о возгорании в бытовом строении временного пользования на Магистральной улице. Пожарные прибыли на место через девять минут. Возгорание было ликвидировано в 08:25.
В результате пожара уничтожено строение на общей площади 150 м². Пострадал 40-летний ухтинец. В ходе разбора пожара был обнаружен погибший, 42-летний мужчина. Предварительная причина пожара устанавливается органами дознания. В тушении принимали участие четыре единицы техники и 14 огнеборцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU