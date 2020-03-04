В сыктывкарском бассейне откачали мужчину, ушедшего на дно из-за эпилепсии

4 Март 2020 2020-03-04T15:18:45+03:00

Если бы не помощь спасателей, которые в тот день отдыхали в бассейне, история могла бы закончиться печально

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Воскресный день 1 марта в бассейне «Орбита» мог бы закончиться печально для одного из постоянных посетителей, если бы не помощь спасателей. Они откачали ушедшего на дно из-за эпилепсии мужчину, сообщает БНК.

От зоркого профессионального взгляда работников Управления противопожарной службы и гражданской защиты, которые плавали в бассейне, не ушло внезапное исчезновение мужчины на соседней дорожке. Не медля ни минуты, они бросились на помощь. Оказалось, что не зря. У страдающего эпилепсией мужчины случился приступ, он ушел на дно и чуть не захлебнулся.

- Рука мужчины дергалась, сам он около минуты не поднимался на поверхность. Подплыл ближе, увидел, что из носа и рта тонувшего не идут пузырьки. Позвал на помощь коллегу. Вместе вытащили мужчину на бортик. После ему оказали первую помощь. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, - рассказал спасатель Сергей Мусинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU