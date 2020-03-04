В сыктывкарском бассейне откачали мужчину, ушедшего на дно из-за эпилепсии
Воскресный день 1 марта в бассейне «Орбита» мог бы закончиться печально для одного из постоянных посетителей, если бы не помощь спасателей. Они откачали ушедшего на дно из-за эпилепсии мужчину, сообщает БНК.
От зоркого профессионального взгляда работников Управления противопожарной службы и гражданской защиты, которые плавали в бассейне, не ушло внезапное исчезновение мужчины на соседней дорожке. Не медля ни минуты, они бросились на помощь. Оказалось, что не зря. У страдающего эпилепсией мужчины случился приступ, он ушел на дно и чуть не захлебнулся.
- Рука мужчины дергалась, сам он около минуты не поднимался на поверхность. Подплыл ближе, увидел, что из носа и рта тонувшего не идут пузырьки. Позвал на помощь коллегу. Вместе вытащили мужчину на бортик. После ему оказали первую помощь. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, - рассказал спасатель Сергей Мусинов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Валя сказал: «Сейчас из бассейна полезут зомби!»: Участники роковой вечеринки блогеров раскрыли детали трагедии
По их словам, идею мужа именинницы про сухой лед они воспринимали как шутку (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU