Температура выше нормы: какой будет погода в марте в Коми

5 Март 2020 2020-03-05T09:27:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в марте в республике. Так, в южных районах осадков выпадет столько же, сколько и обычно, а в северных 140-180% от нормы. Средняя месячная температура воздуха ожидается на 3...4С выше климатической нормы.

Велика вероятность, что в течение месяца на погоду в регионе будет по очереди влиять циклоны и антициклоны. Преобладающие ночные температуры составят от -2С до -7С, но отдельные ночи могут быть холоднее: с понижением температур до -10...-15С, на северо-востоке до -18...-25С. Преобладающие дневные температуры на большей части территории прогнозируются в пределах -2...+4С, при этом во второй половине месяца отдельные дни могут быть теплее: с повышением температур до 5...8С. На крайнем северо-востоке в основном ожидается -3...-8С, при усилении морозов — не теплее -10С. На реках сохранится зимний режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В марте Коми ждет избыток осадков

Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU