2020-03-05T14:40:47+03:00
Общество

Сыктывкарец три года получал пенсию за умершего в другой стране отца

Мужчина обманул Пенсионный фонд на 628 тысяч рублей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре мужчина три года получал пенсию отца, который умер в 2016 году. В общей сложности, мужчина "наварился" на 628 тысяч рублей. Свою вину он признал и уже начал выплачивать долг, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, еще в 2014-м году пенсионер передал своему сыну банковские карты, на которые приходила пенсия по инвалидности и пенсионная надбавка по выслуге лет за службу в органах внутренних дел. Позже пожилой мужчина переехал на родину в Баку, где и скончался в 2016-м году.

40-летний сын мужчины не стал сообщать в Пенсионный фонд о смерти отца. Он продолжал ежемесячно получать суммы на карты и тратил их по своему усмотрению - отдавал долги третьим лицам. В июне прошлого года обман вскрылся. Всего в результате неправомерных действий федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму 628 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме. По его словам, он он не знал, что должен был самостоятельно предоставить в Пенсионный фонд сведения, которые влекут прекращение социальных выплат. В ходе следствия сыктывкарец частично возместил причиненный государству ущерб, оплатил чуть менее 100 тысяч рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд. Расследование по делу проводило УМВД России по Сыктывкару.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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