Мэрия Сыктывкара отреагировала на жалобы горожан о гололеде
Сыктывкар благодаря непредсказуемой погоде опять превратился в каток. Люди активно пишут в соцсетях о местах, где пройти невозможно без риска для конечностей. Мэрия прокомментировала ситуацию.
Городская администрация предпринимает все необходимые меры, службы уже работают. На каждый поступающий сигнал мы реагируем и отправляем работников, которые посыпают проблемное место песком, — сообщили в мэрии.
Пожаловаться на «полосу с препятствиями» можно по телефону диспетчерской службы 31-21-81.
Остается непонятным одно, почему городская мэрия начинает занимается гололедом только тогда, когда проблема является городу во всей красе.
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ИСТОЧНИК KP.RU