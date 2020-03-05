Мэрия Сыктывкара отреагировала на жалобы горожан о гололеде

5 Март 2020 2020-03-05T14:17:35+03:00

Сыктывкарцы в соцсетях активно жалуются на гололед Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Без помощи жителей заметить гололед городские службы видимо не в состоянии

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Сыктывкар благодаря непредсказуемой погоде опять превратился в каток. Люди активно пишут в соцсетях о местах, где пройти невозможно без риска для конечностей. Мэрия прокомментировала ситуацию.

Городская администрация предпринимает все необходимые меры, службы уже работают. На каждый поступающий сигнал мы реагируем и отправляем работников, которые посыпают проблемное место песком, — сообщили в мэрии.

Пожаловаться на «полосу с препятствиями» можно по телефону диспетчерской службы 31-21-81.

Остается непонятным одно, почему городская мэрия начинает занимается гололедом только тогда, когда проблема является городу во всей красе.

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ИСТОЧНИК KP.RU