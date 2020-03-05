Работники сыктывкарского морга ответили в суде за то, что перепутали тела
В Сыктывкаре почти пять лет назад по вине санитаров морга сыктывкарцы похоронили не ту бабушку - они невнимательно прочитали фамилию на бирке и не сверили маркировку. Городской суд постановить взыскать с бюро судебно-медицинской экспертизы за оплошность 15 тысяч рублей.
В 2015 году в столице Коми произошел трагикомический случай - одной семье выдали тело чужой бабушки. Горожане ничего странного не заметили и похоронили тело пожилой женщины. Старушку пришлось экстренно откапывать, чтобы передать на руки истинным родственникам. Прошло больше четырех лет и внучка почившей бабушки подала иск в суд на бюро судебно-медицинской экспертизы, по вине котрого перепутали тела.
На днях стало известно, как сообщает КомиОнлайн, что судебное следствие завершилось. Суд признал, что истица заслуживает компенсации морального вреда. В ее пользу бюро СМЭ должно заплатить 15 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU