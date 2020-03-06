В Коми на выходных погоду будет бросать из крайности в крайность
Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода на выходных с 7 по 9 марта. Наш регион испытают на прочность два циклона, которые придут друг за другом.
В предпраздничные дни циклон принесет резкие изменения в погоде. Уже в пятницу днем начнется снег, мокрый снег, местами сильный. В большинстве районов усилится ветер с порывами до 15-22 м/с, в Заполярье велика вероятность до 24-29 м/с. Ожидаются метели с ухудшением видимости. Прогнозируется, что штормовая погода в зоне действия циклона сохранится 7 марта, на крайнем северо-востоке и 8 марта.
Еще один циклон со стороны Балтики будет определять погоду в воскресенье. Под его влиянием в южных районах пройдут дожди.
С 7 по 9 марта температура будет выше климатической нормы на 8...10С. В течение суток прогнозируется от -3С до +2С, в отдельных южных районах днем до +5С. Волна теплого воздуха достигнет Заполярья, там в дневные часы ожидается в пределах -3...-8С.
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ИСТОЧНИК KP.RU