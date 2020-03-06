2020-03-06T14:22:59+03:00
Общество

В Сыктывкаре закрылся бильярдный клуб премиум-класса

Это было первое в Коми заведение такого уровня
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре закрылся бильярдный клуб, который собирал любителей благородного спорта долгие годы, сообщает КомиОнлайн.

Это был первый в Коми бильярдный клуб такого уровня. Его владелец Вячеслав Печенкин является президентом республиканской федерации бильярдного спорта, созданной в 2007 году и аккредитованной спортагентством региона в 2011 году.

В этом клубе проводили соревнования, работала школа игры в бильярд. По словам любителей бильярда, в городе сейчас очень мало мест, где можно «погонять шары».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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