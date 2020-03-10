В Сыктывкаре за продажу снюсов оштрафовали предпринимателя

10 Март 2020 2020-03-10T09:27:34+03:00

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Арбитражный суд наказал сыктывкарского предпринимателя за продажу снюсов в популярном торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Коми.

Специалисты Управления Роспотребнадзора при осмотре помещений, принадлежащих предпринимателю, установили, что он продавал и хранил некурительную никотиносодержащую продукцию. Эта продукция не прошла оценку на соответствие требованиям технических регламентов.

Так как бизнесмен нарушил требования технического регламента, на него составили протокол об административном правонарушении. На 41 упаковку продукции был наложен арест. Арбитражный суд Коми полностью поддержал доводы Управления и признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения. Судом не были приняты во внимание доводы предпринимателя о наличии на продукцию сертификатов соответствия, т.к. они являются документами подтверждения добровольного характера и не подтверждают соответствия реализуемой продукции требованиям технических регламентов.

Бизнесмену назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Арестованные товары стоимостью более 14 тысяч подлежат уничтожению.

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ИСТОЧНИК KP.RU