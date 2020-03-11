2020-03-11T16:15:49+03:00
Общество

В Коми открыли горячую линию по коронавирусу

Между прочим, она будет работать круглосуточно
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Пока коронавирус продолжает шагать по планете и наводить панику на людей, в Коми открыли горячую линию по профилактике опасного заболевания. Между прочим, она будет работать круглосуточно.

- Горячая линия предназначена для граждан, которые вернулись с территорий, где зарегистрированы случаи короновируса, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации, — говорится в сообщении Роспотребнадзора Коми.

На вопросы будут отвечать круглосуточно. Звонить сюда: 8-800-55-00000. Звонок бесплатный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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