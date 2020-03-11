В Коми открыли горячую линию по коронавирусу

11 Март 2020 2020-03-11T16:15:49+03:00

Между прочим, она будет работать круглосуточно

Изменить размер текста: A A

Пока коронавирус продолжает шагать по планете и наводить панику на людей, в Коми открыли горячую линию по профилактике опасного заболевания. Между прочим, она будет работать круглосуточно.

- Горячая линия предназначена для граждан, которые вернулись с территорий, где зарегистрированы случаи короновируса, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации, — говорится в сообщении Роспотребнадзора Коми.

На вопросы будут отвечать круглосуточно. Звонить сюда: 8-800-55-00000. Звонок бесплатный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти выделили 11 млн рублей на борьбу с коронавирусом в Коми

Эти деньги республика нашла в резервном фонде (подробности).

Четверых жителей Коми оставили под наблюдением с подозрением на коронавирус

Между тем, 26 человек сняли с наблюдения, среди них три жителя Китая (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU