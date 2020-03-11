В Коми официально открыли сайт ЧМ по хоккею с мячом

11 Март 2020 2020-03-11T16:53:58+03:00

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Пока в Сыктывкаре полным ходом идет реконструкция стадиона, где в 2021 году пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом, уже заработал сайт крупного мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Коми.

Пока ресурс работает только на русском языке и публикует новости бенди. Однако министр физической культуры и спорта Николай Бережной пообещал, что скоро портал будет доступен и для англоязычных пользователей.

На сайте появится гид для болельщиков, которые смогут узнать все самое важное о подготовке к чемпионату, там разместят информацию о наборе волонтеров и расписание матчей. На этом сайте фанаты бенди со всего мира найдут трансляции матчей, оперативные новости, фоторепортажи, видеоотчеты.

Кстати, вместе с порталом начали работу страницы чемпионата в социальных сетях «Вконтакте» и Instagram, на которых также сейчас можно будет следить за подготовкой к соревнованиям.

- http://komi-bandy2021.ru/

- https://vk.com/komibandy2021

- https://www.instagram.com/bandykomi2021/

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Об этом рассказал глава регионального Минспорта (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU