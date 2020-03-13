2020-03-13T09:42:24+03:00
Общество

Похолодание и много осадков: прогноз на 14-15 марта в Коми

Давление может понизиться до экстремально низких значений
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре давление может понизиться до экстремально низких значенийВ Сыктывкаре давление может понизиться до экстремально низких значенийФото: Олег ЗОЛОТО
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Специалисты Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода на выходных 14-15 марта в республике. Ожидается, что в субботу регион попадёт под влияние атлантического циклона с очень низким атмосферным давлением. В Сыктывкаре, второй раз за сезон, давление может понизиться до 719 мм, что близко к экстремально низким значениям (самое низкое давление было отмечено в декабре 2015 года — 714 мм). Везде прогнозируются осадки. В южных районах при температуре воздуха близкой к 0С осадки в виде мокрого снега и дождя. В северных районах с понижением температуры до -3...-10С в виде снега, временами с метелью и порывистым ветром.

В воскресенье с отходом циклона на восток, всю республику охватит похолодание. Ночью температура ожидается -6...-11С, на севере до -20С, днём -2...-7С, на крайнем северо-востоке -13...-18С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Похолодание и много осадков: прогноз на 14-15 марта в Коми
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