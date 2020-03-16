2020-03-16T09:14:00+03:00
Общество

Температурные скачки и мокрый снег: прогноз на 12-16 марта в Коми

Погода будет испытывать терпение жителей республики
Дарья ЮДИНА
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Неделя в Коми начнется с похолоданияНеделя в Коми начнется с похолоданияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эта неделя в республике начнётся с похолодания, сообщает Коми ЦГМС. Температура упадет до климатической нормы и ниже. Ночью ожидается -12...-17С, днём -1...-6С, на северо-востоке ночью до -25С, днём -10...-15С. Но под натиском очередного атлантического циклона уже в понедельник ожидается быстрая смена погодных условий. Усилится ветер, на севере до 15-20 м/с, временами с метелью, пройдут снегопады. В дальнейшем в течение недели из-за частых циклонов погода будет неустойчивой. Столбик на термометре будет скакать: во время циклонов температурные значения составят до +3...-2С, а в промежутках между циклонами до -8...-13С, на северо-востоке до -20С. Кроме температурных скачков жителей Коми ждет много снега. В северных районах обещают также метели и порывистый ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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