В Печоре по торговому центру бегает лемур

16 Март 2020 2020-03-16T18:43:47+03:00

В Печоре бегает лемур. Фото из группы "Персонажи Печоры"

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В паблике «Персонажи Печоры» опубликовали запись о том, что по торговому центру «Рио» бегает лемур. Экзотического зверя поймали в объектив фотокамеры, а ещё сняли на видео. Откуда сбежал гость из далекого Мадагаскара, пока непонятно.

Лемур в Печоре. Видео из группы "Персонажи Печоры".

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ИСТОЧНИК KP.RU