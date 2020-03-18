В Коми обнаружили несколько фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»

18 Март 2020 2020-03-18T17:11:44+03:00

Их вывезут с территории республики

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16 марта с космодрома «Плесецк» запустили ракету-носитель «Союз-2». Отделяющие части ракеты уже нашли. Теперь территории Удорского, Княжпогостского, Корткеросского районов больше не являются опасными.

Минприроды Коми сообщает, что 17 марта прошли послепусковые облёты районов «Вашка» и «Железнодорожный», чтобы найти места падения отделяющихся частей и определить возможное негативное воздействие на окружающую среду. В ходе обследования были найдены створки головного обтекателя, а также три боковых блока из четырех.

- Поиски четвертого фрагмента ракеты, а также эвакуация из районов падения упавших частей ракеты-носителя будут проводиться сотрудниками ООО «Бенефит Бизнес», - сообщает источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU