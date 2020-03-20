2020-03-20T09:11:34+03:00
Общество

На выходных в Коми похолодает

Осадков будет немного
Дарья ЮДИНА
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В Коми на выходных похолодаетВ Коми на выходных похолодаетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в республике 21-22 марта. В выходные дни в нашем регионе ненадолго похолодает. Воздушные массы будут поступать с Арктики.

Ночью температура понизится до -9...-14С, при облачных прояснениях до -17...22С. Днём в субботу ожидается -2...-7С, на крайнем северо-востоке -8...-13С. В воскресенье к нам придет Скандинавский антициклон. Атмосферное давление вырастет. Днем будет +1...-4С. На основной территории существенных осадков не ожидается. Небольшой снег пройдёт в северо-восточных районах республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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